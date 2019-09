Disney ha dato il via alla campagna verso gli Oscar per Avengers: Endgame

I fratelli Russo e Kevin Feige non hanno mai nascosto le grandi ambizioni di Avengers: Endgame per la stagione degli Awards, soprattutto per quanto riguarda l'Oscar come miglior attore a Robert Downey Jr., e ora è iniziata ufficialmente la campagna di proiezioni in vista degli Academy Awards.

Come riportato su Disney Studios Awards, infatti, la Casa di Topolino tra settembre e ottobre ha già organizzato delle proiezioni speciali del film a Los Angeles, New York, San Francisco e Londra riservate ai soli membri delle organizzazioni votanti.

L'anno scorso la Disney ha deciso di promuovere per l'Oscar come miglior film solamente Black Panther, con Avengers: Infinity War che è stato comunque proposto per diverse statuette tra cui quella per la miglior regia. Alla fine il film di Ryan Coogler ha ricevuto ben 7 candidature, tra cui quella per il miglior film, venendo premiato per scenografia, costumi e colonna sonora.

Quest'anno sembra però che tutti i riflettori saranno puntati sul film-evento che ha superato Avatar come più alto incasso della storia del cinema (2,796 miliardi di dollari), alla ricerca di un riconoscimento che, visto anche il recente Leone d'Oro a Joker, segnerebbe una vera e propria svolta culturale nell'ambito dei cinecomic.

Secondo voi Avengers: Endgame ha qualche chance di trionfare agli Oscar? Diteci la vostra nei commenti. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra riflessione sull'argomento: Endgame può diventare Il Ritorno del Re dei cinecomic?