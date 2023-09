Disney, ecco le date del D23 Expo 2024! Quali novità attenderci?

La Disney si sta nuovamente preparando a quello che è il suo più grande evento: il D23. La nuova edizione, prevista per il 2024, tornerà all'Anaheim Convention Center dal 9 all'11 agosto. L'evento si espanderà probabilmente anche in altre giornate, compreso un evento preparatorio a Disneyland.

Dopo gli ultimi annunci fatti al D23 del 2022, molti avevano già iniziato a pensare nella prospettiva del 2024 con quello che, probabilmente, potrebbe essere uno degli eventi del mondo dell'intrattenimento più importante degli ultimi anni. Con lo sciopero ancora in corso, ovviamente, non è sicuro cosa potrà essere annunciato soprattutto a causa dei grandi rallentamenti dell'industria cinematografica e televisiva negli ultimi 5 mesi. Con il comparto sceneggiatori e attori fermo da diverso tempo potrebbero esserci tante sorprese.

Come al solito il D23 sarà un modo per veder presentati nuovi prodotti della major che variano tra i diversi rami di proprietà dell'azienda. Partendo dalla Marvel, passando per la LucasFilm fino ad arrivare alla Pixar. L'evento sarà preceduto dal D23 Day il 4 agosto all'Angel Stadium, dove alla convention potranno assistere allo scontro tra i Los Angeles Angels e i New York Mets. I biglietti saranno disponibile da primavera con un grandissimo anticipo rispetto all'effettivo evento.

Nel frattempo vi rinfreschiamo la memoria con tutti gli annunci fatti al D23 dello scorso anno di Pixar e Disney. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!