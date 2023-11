Disney darà tanti nuovi contenuti a Netflix: ma non quelli che vorrebbe il pubblico

Al CEO Disney, Bob Iger, è stato chiesto se la major in futuro destinerà in licenza a Netflix alcuni contenuti, così come ha deciso di fare Warner Bros. Discovery. Le porte sembrano aperte ma certamente non si tratterà di contenuti che riguardano i tre principali universi cinematografici che riguardano Pixar, Marvel e Star Wars.

"In realtà abbiamo concesso in licenza i contenuti a Netflix e continueremo anche noi. Attualmente stiamo discutendo con loro su alcune opportunità ma non mi aspetto che concederemo loro in licenza i nostri marchi principali" ha dichiarato Iger, che qualche mese fa ha deciso di posticipare diversi progetti Disney già in cantiere.



Il motivo della mancata condivisione di Disney è sotto gli occhi di tutti:"Si tratta, ovviamente, di reali vantaggi competitivi per noi ed elementi di differenziazione. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, ad esempio, stanno andando molto, molto bene sulla nostra piattaforma. E non vedo perché, solo per inseguire i soldi, dovremmo concederli in licenza, quando sono elementi davvero importanti per il presente e il futuro del nostro business dello streaming".



Bob Iger non ha intenzione di condividere con Netflix dei contenuti che rappresentano il punto di forza in streaming della major, dal Marvel Cinematic Universe sino alla saga di Star Wars e ai film d'animazione della Pixar.



