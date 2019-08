La Disney darà priorità ad Avatar e proseguirà la saga de Il Pianeta delle Scimmie

Nelle scorse ore Bob Iger in una comunicazione per gli investitori e gli azionisti della Disney ha annunciato che Fox sarà ridimensionata, diventando a tutti gli effetti una sottidivisione dell'azienda come lo sono ad oggi società come Marvel Studios, Lucasfilm e Pixar.

Iger ha infatti confermato la Disney si concentrerà su proprietà consolidate come Avatar e Il Pianeta delle Scimmie.

Sebbene sappiamo già che James Cameron è al lavoro su vari sequel del suo sci-fi del 2009, questa è la prima volta che la Disney menziona il proseguo del franchise de Il Pianeta delle Scimmie, la cui nuova trilogia era terminata con lo stupendo War for the Planet of the Apes di Matt Reeves, uscito nel 2017.

Secondo Iger, la Disney porterà Fox "in una nuova direzione, con una nuovissima lista di sviluppo che si concentrerà su un gruppo selezionato di proprietà".

Prima della fusione, la Fox aveva promesso altri film delle saghe di Alien e Maze Runner, ma al momento la Disney non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito. In compenso, nella stessa conferenza è stato annunciato che per Disney+ sono in arrivo i reboot di Mamma Ho Perso l'Aereo e i reboot di Una Notte al Museo e Diario di una Schiappa.

Vi ricordiamo che Avatar 2 uscirà il 17 dicembre 2021, con Avatar 3 che invece arriverà a dicembre 2023. Avatar 4 e Avatar 5, infine, arriveranno nello stesso mese del 2025 e del 2027, praticamente a circa vent'anni dall'uscita del film originale, datato 2009.



Nessuna data di uscita né alcun altro tipo di informazione, chiaramente, è stato fornito per il prossimo film de Il Pianeta delle Scimmie.