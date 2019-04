Disney darà nuova vita ai franchise di Alien, Il Pianeta delle Scimmie, Avatar e Kingsman

Stando alle parole di Emma Watts, vice chair della 20th Century Fox, la nuova proprietaria Disney ha intenzione di proseguire alcuni dei franchise più famosi acquisiti dopo la fusione ufficiale delle due compagnie.

A riportarlo ComincBook, presente al CinemaCon tenutosi nelle scorse ora a Las Vegas: secondo la Watts, la Disney ha dei piani specifici per le saghe di Avatar, Alien, Il Pianeta delle Scimmie, Kingsman e Maze Runner, saghe per le quali 20th Century Fox "intende fare la sua parte ed è in questo spirito che continueremo a creare nuove storie".

Insieme a questi franchise ovviamente spicca quello di Avatar di James Cameron, che aveva cominciato il suo flirt con la Disney ben prima della fusione delle due società grazie a Pandora - The World of Avatar, l'area tematica ispirata al film che sorge all'interno del Disney's Animal Kingdom al Walt Disney World in Florida. Con quattro sequel pianificati - due dei quali già girati, con Avatar 2 previsto per il dicembre 2020 - il futuro della saga non è mai stato davvero in discussione.

Neanche la menzione di Kingsman è una grande sorpresa, dato che un terzo capitolo della saga principale e un episodio presule sono attualmente in fase di produzione. Tutti i cinefili del mondo invece potranno gioire per il ritorno di Alien e Il Pianeta delle Scimmie, le cui ultime iterazioni risalgono al 2017 con Alien: Covenant e War for the Planet of the Apes.

Infine, la Watts ha lasciato intendere che l'imminente X-Men: Dark Phoenix concluderà il franchise degli X-Men così come lo conosciamo. "È l'epilogo perfetto per la nostra epica serie X-Men", ha detto la dirigente Fox dopo aver mostrato le riprese del film alla stampa.

Durante la manifestazione sono state svelate anche novità su Dark Phoenix, New Mutants e Deadpool, e se volete saperne di più recuperate l'articolo che abbiamo pubblicato nelle scorse ore.