Disney+ darà il benvenuto a più contenuti originali per adulti prossimamente

Secondo quanto rivelato dal presidente di Disney+ in persona, il servizio di streaming della Casa di Topolino darà prossimamente il benvenuto a nuovi contenuti originali pensati esclusivamente per un pubblico di adulti.

La piattaforma digitale è stata lanciata con successo lo scorso 12 novembre e naturalmente gli abbonati sono andati in visibilio grazie al catalogo disponibile, formato dalle maggiori hit dello studio, come i film classici d'animazione o i film della Marvel o ancora quelli della Lucasfilm, compresa la saga di Star Wars; ma adesso è proprio Kevin Mayer, presidente di Disney+, a suggerire l'arrivo di altri contenuti più originale e pensati per un pubblico che non sia quello dei bambini o delle famiglie.

"Aggiungeremo più contenuti pensati per un pubblico di adulti - ha detto Mayer al Code Media 2019 - Occorre del tempo per poter creare una programmazione di contenuti di alta qualità. Li caricheremo secondo una cadenza che pensiamo possa essere quella giusta e li produrremo secondo degli standard che ci consentiranno di realizzarli con la miglior qualità possibile. Non vogliamo assolutamente affrettare le cose solo per avere un catalogo più voluminoso, non è nella nostra filosofia. Vogliamo fare anche poche cose, ma che siano le migliori".

Recentemente ha fatto scalpore la dichiarazione con cui alcuni prodotti più datati su Disney+ fossero accompagnati da un disclaimer abbastanza sconcertante: "Questo programma è presentato per come è stato creato originariamente. Potrebbe contenere delle rappresentazioni culturali obsolete". Il disclaimer, fa notare il report, è presente anche in diversi altri titoli del servizio tra cui i corti di Topolino, nonostante alcuni di essi non contengano sequenze particolarmente problematiche. Sembra che la Disney abbia infatti deciso di avvertire gli spettatori riguardo ai contenuti più datati.

Disney+ è disponibile negli Stati Uniti dallo scorso 12 novembre, ma per l'arrivo in Italia dovremo attendere il prossimo 31 marzo.