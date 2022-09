Disney D23, stasera dalle 18:30 su Everyeye tutti gli annunci live Marvel e Star Wars!

Nella giornata di oggi si terrà uno dei panel Disney più importanti, se non altro il più atteso, dall'Expo del D23. Vista l'esclusività dell'evento, non ci sarà una diretta streaming a disposizione del pubblico. Ma noi di Everyeye vi aggiorneremo live su tutti gli attesissimi annunci per Star Wars e Marvel Cinematic Universe!

Tante le novità che ci giungono, persino in queste ore, dalla convention della Disney ad Anaheim. Nel corso della notte italiana sono arrivati tantissimi aggiornamenti per quanto riguarda i Classici Disney, animati e non. Ma dopo la valanga di annunci e nuove timeline cui abbiamo assistito nel corso del San Diego Comic-Con, questo D23 sarà il secondo più grosso trampolino di lancio per i tasselli mancanti del Marvel Cinematic Universe, di qui al lungo futuro. Per seguirli in diretta, non c’è palcoscenico migliore di Everyeye.it.

Il giorno e l'ora esatta del panel Marvel di D23 2022 sono stati ufficialmente confermati nelle scorse settimane: il panel D23 Marvel inizierà alle 10:00 PST / 13:00 EST di questo sabato 10 settembre, che equivalgono alle 19:00 ora italiana dello steso giorno. La differenza rispetto al San Diego Comic Con, tuttavia, è che i Marvel Studios non avranno un proprio panel individuale, ma faranno parte della presentazione 'Studio Showcase', che includerà anche le presentazioni dei film di Lucasfilm e 20th Century Studios, con le tre realtà della Disney che si alterneranno per condividere il palco e fornire aggiornamenti e filmati di film e serie tv in arrivo.

Una similitudine col Comic-Con c'è, anche se probabilmente non farà contenti i fan. Come è stato con l'evento di San Diego, infatti, non sarà possibile seguire lo Studio Showcase in streaming: il D23 sarà live con tantissimi panel, ma i più esclusivi e cruciali saranno oscurati e tra questi ci sarà anche quello dello Studio Showcase. Essendo l'evento più importante di tutta la presentazione, rimarrà un'esclusiva dei fan presenti alla convention, che quest'anno tornerà in presenza all'Anaheim Convention Center.

Per questa ragione, noi di Everyeye.it seguiremo passo passo gli aggiornamenti dei presenti alla convention con tutti gli annunci e per tutta la durata dell’evento. Collegatevi al sito dalle 18:30 di oggi per quello che, ne siamo certi, sarà un evento ricchissimo di novità!