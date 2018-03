Disney D23 Expo: rivelate le date dell'evento 2019!

La Disney ha rivelato le date del. Fino a poco tempo fa il non plus ultra del genere era il Comic-Con di San Diego: quello era il posto giusto dove recarsi per testare personalmente le ultime novità della cultura fandom.

Da quando però gli studi individuali hanno iniziato a ospitare i propri eventi. Star Wars ha la propria festa ogni anno, mentre il D23 di Disney è diventato il posto ideale per gli appassionati di Pixar, Marvel e altro ancora.

la D23 Expo dello scorso anno ha rivelato tutti i segreti della Marvel in vista del Comic-Con 2018, e l'evento del prossimo anno farà sicuramente lo stesso. Dal momento che il D23 è una kermesse biennale, quest'anno i fan della Disney non avranno la convention dedicata. Tuttavia, il 2019 segnerà il decimo anniversario dell'Expo e sarà sicuramente pieno di eventi speciali e contenuti esclusivi. Con così tanti progetti cinematografici di Disney, Pixar, Star Wars e Marvel in lavorazione, nulla di importante può ancora essere rivelato sui temi del D23 2019, ma sappiamo - almeno - finalmente, quando ci sarà.

La Disney ha dunque ufficialmente rivelato che il D23 2019 arriverà un mese dopo il SDCC. Insieme all'annuncio, i fan sanno che potranno iniziare ad acquistare i biglietti a partire dal 23 agosto 2018, un anno prima dell'evento, cioè. Ecco il tweet:



"Disney D23 ✔ @DisneyD23 BREAKING NEWS: #D23Expo ci sarà dal 23 al 25 agosto 2019! ✨ Dettagli: https://bit.ly/2uks2yK "

Queste date pongono l'evento ben al di là dei tre film della Marvel in uscita il prossimo anno. Ciò significa anche che la convention avrà luogo una volta terminata la Fase 3 e dopo che Spider-Man: Homecoming 2 avrà dato ufficialmente il via alla Fase 4. Non sappiamo come sarà la Fase 4 dell'MCU, a maggio 2020 la Marvel farà uscire Guardiani della Galassia Vol. 3., il che significa che al D23 potremmo vedere un assaggio del film o addirittura un teaser. Chissà.

Inoltre, il D23 mostrerà anche qualcosa di Star Wars: Episodio 9. Il film sarà a pochi mesi dall'uscita in quel momento quindi un teaser dovrebbe essere già uscito per la convention. I nuovi dettagli del parco a tema Star Wars e Marvel sono stati rivelati durante l'Expo D23 della Disney in Giappone - all'inizio di quest'anno - quindi non è improbabile che l'evento 2019 possa presentare anche altre rivelazioni simili, relative ad altri parchi a tema.

Curiosi?