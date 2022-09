Disney D23: come e dove seguire gli annunci Disney e Marvel in streaming

Il D23 è dietro l angolo e i fan della Marvel aspettano con ansia il panel ufficiale dei Marvel Studios durante il quale Kevin Feige presenterà i prossimi progetti legati al futuro del MCU.

Le aspettative ovviamente sono alle stelle, specialmente dopo la presentazione della Saga del Multvierso al Comic Con: al D23 del 2019, ad esempio, vennero annunciate le serie tv su Moon Knight, Ms. Marvel e She-Hulk: Attorney At Law, tutte arrivate su Disney Plus nel corso del 2022, e vennero comunicati i casting di, Sersi di Gemma Chan, Black Knight di Kit Harington e US Agent di Wyatt Russell. Si prevede dunque che il panel Marvel di D23 2022 porterà grosse novità sui prossimi capitoli del franchise, ma quando ci sarà il panel e sarà possibile vederlo in streaming?

Il giorno e l'ora esatta del panel Marvel di D23 2022 sono stati ufficialmente confermati nelle scorse settimane: il panel D23 Marvel inizierà alle 10:00 PST / 13:00 EST di sabato 10 settembre, che equivalgono alle 19:00 ora italiana dello steso giorno. La differenza rispetto al San Diego Comic Con, tuttavia, è che i Marvel Studios non avranno un proprio panel individuale, ma faranno parte della presentazione 'Studio Showcase', che includerà anche le presentazioni dei film di Lucasfilm e 20th Century Studios, con le tre realtà della Disney che si alterneranno per condividere il palco e fornire aggiornamenti e filmati di film e serie tv in arrivo.

Una similitudine col Comic-Con c'è, anche se probabilmente non farà contenti i fan: come è stato con l'evento di San Diego, infatti, non sarà possibile seguire lo Studio Showcase in streaming: il D23 sarà live con tantissimi panel, che potranno essere seguiti via internet attraverso i canali ufficiali della compagnia, ma alcuni panel selezionati saranno oscurati e tra questi ci sarà anche quello dello Studio Showcase: essendo l'evento più importante di tutta la presentazione, rimarrà un'esclusiva dei fan presenti alla convention, che quest'anno tornerà in presenza all'Anaheim Convention Center.

Non vi resta che sintonizzarvi su Everyeye per rimanere aggiornati con tutte le novità che saranno annunciate nel corso della presentazione!