Disney criticata da Frank Oz: Non hanno assolutamente capito lo spirito dei Muppets!

La Disney possiede un enorme portfolio di personaggi e proprietà intellettuali, ma pochi sono tanto amati e unici come. Il gruppo di eccentrici pupazzi ha visto una sorta di rinascita negli ultimi anni, ma la cosa si è rapidamente esaurita dopo che una nuova sitcom poco brillante non è riuscita a entrare in contatto con i fan.

Il leggendario regista e collaboratore di Jim Henson, Frank Oz, ha recentemente parlato con The Business, di KCRW, riguardo l'uso dei Muppets da parte della Disney, - acquistati nel 2004 - e ha criticato la direzione che ha preso con i personaggi.

"Per quanto la Disney ami The Muppets e voglia il meglio per lo show - e credono davvero di poterlo fare - semplicemente non li capiscono", ha detto Oz "Non c'è vera ribellione e vero affetto nei confronti di quei personaggi ".

"Comunque, non è che io intenda "bacchettare" la Disney, loro vogliono davvero fare un buon lavoro, però non mi hanno mai interpellato, e non hanno chiesto nulla neppure agli artisti che ci hanno lavorato, su come farlo", ha detto Oz. "Se solo lo avessero fatto - gli attori dietro ai pupazzi sono così brillanti - invece di far dirigere il tutto a una persona esterna, avrebbero dovuto lasciare i performer al comando, sarebbe stata una storia completamente diversa: il pubblico apprezzerebbe la purezza intrinseca a questo tipo di spettacolo."

La Disney è andata piuttosto bene con il primo tentativo di lungometraggio intitolato The Muppets e uscito in sala nel 2011, che comprendeva il team di Forgetting Sarah Marshall di Jason Segel e Nicholas Stoller, con la musica di Bret McKenzie di Flight of the Conchords. Quel film ha generato un sequel, Muppets Most Wanted, che non ha avuto lo stesso successo e ha spinto la Disney a tornare al tavolo da disegno.

L'ultima apparizione sullo schermo dei personaggi è stata nella serie-corto The Muppets, che utilizzava il formato in stile documentario, visto in sitcom come The Office e Modern Family. Lo spettacolo non ha raccolto il favore del pubblico e non è stato rinnovato per una seconda stagione.

L'attore che interpreta Kermit the Frog, Steve Whitmire, ha parlato dei suoi problemi con la serie e di come i produttori non accettassero il contributo degli artisti, la stessa affermazione di Oz, quindi.

Whitmire è stato licenziato dallo Studio Muppets l'anno scorso e Matt Vogel lo ha sostituito come interprete di Kermit the Frog. L'esecutore, la Disney, e la famiglia Henson, hanno tutti parlato di questo cambiamento, ascritto, semplicisticamente, a disaccordi sulla condotta e sul personaggio.

Anche se i Muppets non resteranno per molto tempo fuori dai riflettori, resta da vedere quando e dove li vedremo in futuro. Il reboot di The Muppet Babies debutterà il 23 marzo su Disney Junior.