Disney+: cosa vedere nel weekend sulla piattaforma, anche su Star

Passare il sabato sera davanti a un buon film è sempre una buona idea, che si tratti o meno di giorni di lockdown: le piattaforme streaming, in ciò, sono sempre un validissimo aiuto, soprattutto quando dispongono di cataloghi ampi e ben diversificati come quelli di Disney+ e del neo-arrivato Star.

Ma quali sono, dunque, i nostri consigli per passare qualche ora di spensieratezza grazie alla piattaforma targata Disney? Partiamo da uno degli arrivi più attesi all'esordio di Star, vale a dire Wes Anderson: in questo caso è praticamente impossibile sbagliare, ma ci sembra giusto far ricadere la scelta su I Tenenbaum, sicuramente uno dei film più riusciti del regista di Grand Budapest Hotel.

Voglia di azione? La saga di Die Hard è qui per voi, con un occhio di riguardo al primo, leggendario capitolo della serie; a proposito di saghe, invece, l'arrivo di Star può essere l'occasione giusta per recuperare o rivedere per l'ennesima volta il primo, storico Alien. Gli amanti della commedia potranno invece sorridere grazie all'irresistibile Jack Black di Amore a Prima Svista, mentre The Day After Tomorrow ci sembra un'ottima scelta per gli amanti dei film apocalittici.

Anche l'horror è ben rappresentato, grazie a titoli come La Mosca di David Cronenberg, mentre per quanto riguarda il made in Italy troviamo un vero cult come Chiedimi se Sono Felice. L'animazione, ovviamente, è invece il piatto forte di Disney+: in questo caso il nostro consiglio è di recuperare qualcosa di forse eccessivamente sottovalutato, come A Bug's Life o Koda Fratello Orso. A questo punto non ci resta che augurarvi un buon weekend in compagnia dei vostri film preferiti! A proposito di Disney+, intanto: ecco perché Dumbo e altri classici Disney spariranno dagli account per bambini.