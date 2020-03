Disney continua la promozione di Black Widow: ecco un nuovo poster per Total Film

In assenza di una decisione definitiva sulla distribuzione di Black Widow, ancora a cavallo fra lo streaming on demand e un'uscita tradizionale in sala, la Disney ha pubblicato una nuova locandina del film con Scarlett Johansson.

Tramite Total Film, il poster mostra la protagonista muoversi verso lo spettatore mentre attraversa in sovrimpressione il logo del film, il tutto scandito dall'alternanza dei colori rosso e nero: potete ammirarla in calce all'articolo.

La Vedova Nera di Scarlett Johansson è apparsa l'ultima volta in Avengers: Endgame, dove si è sacrificata per consentire a Occhio di Falco (Jeremy Renner) di ottenere la Gemma dell'Anima. Per questo motivo il suo primo film stand-alone sarà un prequel che avrà luogo tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, ma sarà anche il primo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e per questo in molti sospettano che Yelena Belova (Florence Pugh) nel corso della narrazione possa ereditare da Natasha il ruolo da super-spia del governo USA; secondo le indiscrezioni, infatti, il film includerà due scene post-credit, una proprio con Yelena e una con Occhio di Falco.

Al momento non è noto quando Black Widow sarà distribuito dalla Disney: il film sarebbe dovuto arrivare l'1 maggio negli USA (e il 29 aprile in Italia) ma a causa della pandemia di Coronavirus, che ha costretto alla chiusura tutti i cinema di svariate nazioni, lo studio ha deciso di annullare il lancio, senza diffondere una nuova data di uscita.