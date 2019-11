Disney+ conterrà anche il celebre documentario Star Wars: Empire of Dreams

Come parte della sua offerta di lancio Disney+, il nuovo servizio di streaming on demand della Disney, include anche il celebre documentario Star Wars - Empire of Dreams: The Story of the Star Wars Saga.

Il film, della durata di due ore e mezza, si concentra sulla trilogia originale creata da George Lucas con interventi dei protagonisti Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher e anche di molti altri membri del cast e della troupe. Empire of Dreams è stato pubblicato per la prima volta con il debutto della trilogia originale su DVD nel 2004, e in seguito venne tagliato a 90 minuti per andare in onda nel corso di una trasmissione su A&E. La descrizione del film recita:

"Dalle prime versioni della sceneggiatura al debutto, fino al successo planetario, Empire of Dreams esplora la creazione della trilogia originale di Star Wars".

La sua presenza nel catalogo è degna di nota perché, nonostante l'importanza dei contenuti per i fan della saga o per chi desidera conoscere più approfonditamente l'universo di George Lucas, Empire of Dreams ha avuto una storia editoriale molto difficile: sebbene precedentemente sia stato disponibile su Amazon Prime Video per un periodo limitato, il documentario è un pezzo del franchise che è stato incredibilmente difficile da rintracciare nel corso degli anni. Quando la trilogia originale di Star Wars è arrivata su DVD nel 2004, venne presentata in un set di quattro dischi, con il disco aggiuntivo contenente proprio Empire of Dreams insieme ad altri materiali aggiuntivi.

Nel 2005 venne poi rilasciato un set di DVD da sei dischi, con le versioni Special Edition della trilogia su tre dischi e con i film originali, rimasti inalterati, nei tre dischi aggiuntivi. Nel 2011, l'intera saga è stata pubblicata su Blu-ray in un set di nove dischi con tutti e sei i film e tre dischi con funzionalità aggiuntive, oppure come set di trilogia, una per quella prequel e una per quella originale, ma nessuna di queste edizioni in HD presentava Empire of Dreams.

Da allora, Lucas ha apportato l'ennesima modifica al film originale, modifica che è stata mostrata per la prima volta su Disney+ e che riguarda la celebre scena di Han Solo e Greedo.