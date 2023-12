Disney e la connessione segreta tra Frozen, Rapunzel e La Sirenetta: la conoscete?

Se l'oscura teoria su Oceania non vi è bastata, sarete sorpresi di scoprire che Frozen, La Sirenetta e Rapunzel sono accomunati da un dettaglio altrettanto macabro: a rivelarlo è il profilo Instagram di Ivan Mars!

"Ho impiegato 10 anni per realizzare che Frozen, La Sirenetta e Rapunzel sono collegati" afferma Mars in un reel – potete trovarlo in calce a questa notizia. "Sappiamo che i genitori di Anna ed Elsa morirono in un naufragio... e i registi di Frozen confermarono che si stavano dirigendo al matrimonio tra Rapunzel e Flynn. Dopodiché osserviamo Rapunzel e Flynn all'incoronazione di Elsa".

"Ma aspetta!" continua. "Poiché Arendelle è in Norvegia, e [i genitori di Anna ed Elsa] partirono verso il regno di Rapunzel, in Germania... significa che il naufragio avvenne nel mare della Danimarca; proprio dov'è presente la Sirenetta. E se stessimo parlando proprio del relitto che Ariel osserva all'inizio del film?".

L'ipotesi è altamente probabile, soprattutto considerando la tendenza disneyana a creare accurati, sbalorditivi collegamenti tra le pellicole. In ogni caso, non sono mancate le opinioni opposte: alcuni trovano la ricostruzione come forzata, altri collocano Ariel in un luogo differente (come il Mar Mediterraneo e il Mar dei Caraibi), altri ancora ritengono che gli eventi di Frozen 2 tradiscano l'ipotesi. A proposito: Frozen 3 è praticamente ufficiale, nonostante la Disney mantenga il riserbo.

