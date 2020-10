Disney conferma la data della conferenza con gli investitori: quali annunci aspettarsi?

Dopo la smentita sulla conferenza prevista per il 7 ottobre, la Walt Disney Company ha annunciato ufficialmente che la riunione virtuale con gli investitori si terrà il prossimo 12 novembre. Come sempre, oltre a conoscere i risultati ottenuti dalla compagnia nel corso dell'anno fiscale, possiamo aspettarci una serie di annunci sui titoli in arrivo.

Il protagonista dell'ultimo webinar è stato Mulan, di cui era stato annunciato l'arrivo in esclusiva su Disney+, ed è proprio da questo punto che potrebbe partire l'incontro: la House of Mouse dovrà infatti fornire degli aggiornamenti sulla crescita del servizio streaming e sui risultati ottenuti dal Premier Access del film di Niki Caro.

Per quanto riguarda il futuro, visto il recente rinvio di Black Widow e i vari slittamenti che hanno colpito il calendario del MCU, la maggior parte delle attenzioni saranno rivolte proprio a Disney+. A meno di sorprese verrà svelata la data di uscita di WandaVision, al momento prevista entro fine 2020, e potenzialmente anche di altre serie Marvel in arrivo nel 2021 come The Falcon and the Winter Soldier e Loki. Ricordiamo inoltre che di recente sono state annunciate le interpreti di Ms. Marvel e She-Hulk, mentre restiamo in attesa di conoscere gli attori scelti per Moon Knight e Kate Bishop (quest'ultima apparirà nella serie dedicata a Hawkeye), dunque non sono da escludere aggiornamenti anche sullo stato dei lavori di questi titoli.

Sul fronte Star Wars, ci aspettiamo invece novità sulla lavorazione degli show incentrati su Obi-Wan Kenobi e Cassian Andor, visto che l'attesa stagione 2 di The Mandalorian arriverà sul servizio il prossimo 30 ottobre. Sembra invece ancora presto per parlare dei prossimi capitoli sul grande schermo, dato che il primo del nuovo ciclo è stato posticipato a dicembre 2023.

Quali sono gli annunci che attendete di più? Fatecelo sapere nei commenti.