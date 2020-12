Disney, come seguire in diretta streaming l'Investor Day 2020

È finalmente arrivato il momento: tra poche ore avrà inizio l'Investor Day 2020 della Walt Disney Company, un evento che si vocifera serbare grandi sorprese per gli appassionati Marvel, Pixar e Star Wars, in quanto verrà indirizzato il futuro della compagnia.

Il 2020 è stato un anno decisamente imprevedibile e sicuramente complicato per tutti i settori, ma nel mondo dell'intrattenimento le conseguenze della pandemia potrebbero aver contribuito a cambiare radicalmente le modalità di produzione e fruizione dei prodotti audiovisivi.

Le prime avvisaglie ce le ha date proprio la Disney quando ha deciso di mandare il live-action di Mulan in streaming su Disney+ tramite Premier Access, e da lì è stato un continuo adattarsi alla situazione. Di recente Warner Bros. ha ribattuto abbinando il debutto su HBO Max a quello nelle sale dei suoi maggiori titoli cinematografici del 2021, e sembrerebbe che la prossima mossa della Casa di Topolino possa avvicinarsi a questo modo di fare, soprattutto in virtù del recente rafforzamento della divisione direct to consumer.

Così per questo Investor Day è tanta l'attenzione sul ruolo che ricoprirà la piattaforma streaming Disney+ e i titoli che vi approderanno, ma anche sui progetti che in questi giorni sembrano tenere banco come i cinecomic Marvel, in particolare Spider-Man 3 (avremo conferma di tutti i camei annunciati finora in via ufficiosa?), o quelli legati al mondo di Star Wars, che dopo The Mandalorian sembrano avere nei formati televisivi le maggiori possibilità di espansione.

Vedremo dunque cosa accadrà di qui a poche ore, e per farlo basterà sintonizzarsi sul sito ufficiale di Walt Disney Company verso le ore 22.30 circa per seguire l'evento in diretta (durata prevista sulle 4 ore), o leggere man mano le novità sul canale ufficiale Twitter (@Disney).