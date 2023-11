Disney, come cambia il calendario uscite dopo i rinvii dei film Marvel

Questa mattina, poche ore dopo la conclusione degli scioperi di Hollywood, Disney ha annunciato diverse rinvii per i film Marvel Studios ma non solo, motivo per cui siamo costretti ad aggiornare il calendario delle uscite Disney che vi avevamo proposto qualche giorno fa.

Ecco com'è cambiata la situazione alla luce delle nuove date d'uscita comunicate:

2023

17 novembre: Next Goal Wins

22 novembre: Wish

8 dicembre: Povere creature!

22 dicembre: All of us strangers

2024

5 aprile: film Disney senza titolo

24 maggio: Il regno del pianeta delle scimmie

14 giugno: film Pixar Inside Out 2

6 luglio: film Deadpool senza titolo

16 agosto: film di Alien senza titolo

6 settembre: film Disney senza titolo

8 novembre: The Amateur

27 novembre: Classico Disney animato senza titolo

20 dicembre: Mufasa: Il re leone

2025

14 febbraio: Captain America: Brave New World

7 marzo: film Disney senza titolo

21 marzo: Biancaneve remake live-action

2 maggio: film MCU Fantastici 4

23 maggio: film Disney senza titolo

13 giugno: film Pixar Elio

27 giugno: Oceania remake live-action

25 luglio: Thunderbolts

8 agosto: film Disney senza titolo

7 novembre: Blade

26 novembre: Classico Disney animato senza titolo

19 dicembre: Avatar 3

2026

16 gennaio: film Disney senza titolo

13 febbraio: film Marvel senza titolo

6 marzo: film Pixar senza titolo

27 marzo: film Disney senza titolo

17 aprile: film Disney senza titolo

1 maggio: Avengers: The Kang Dynasty

22 maggio: film Star Wars senza titolo

19 giugno: film Pixar senza titolo

10 luglio: film Disney senza titolo

24 luglio: film Marvel senza titolo

14 agosto: film Disney senza titolo

18 settembre: film Disney senza titolo

6 novembre: film Marvel senza titolo

25 novembre: Classico Disney senza titolo

18 dicembre: film Star Wars senza titolo

2027

7 maggio: Avengers: Secret Wars

17 dicembre: film Star Wars senza titolo

2028/2029/2030/2031

21 dicembre (2029): Avatar 4

19 dicembre (2031): Avatar 5

Al momento, dunque, è questo il calendario delle uscite Disney più aggiornato che abbiamo a disposizione: continuate a seguirci per tutte le prossime novità.