Disney: come sta andando la votazione che deciderà il futuro dell'azienda

Dopo l’ammissione del Ceo di Disney a proposito della cancellazione di alcuni progetti, sono ore calde per quanto riguarda il futuro dell’azienda.

Si è scatenata una guerra all’interno del board Disney, con l’investitore Nelson Peltz che ha provato a cambiare le carte in tavola attraverso una votazione che al momento da in vantaggio Bob Iger, attuale CEO Disney, in vista dell'assemblea annuale della società che si terrà il 3 aprile. I possessori di azioni Disney voteranno mercoledì per confermare l'intera lista di candidati al Consiglio di amministrazione della Disney o per assegnare i seggi a Peltz e all'ex direttore finanziario della Disney Jay Rasulo. Secondo il Wall Street Journal, BlackRock, il secondo maggiore azionista dell’azienza, ha dato il suo sostegno a Disney (Ovvero a Bob Iger). BlackRock possiede circa 78 milioni di azioni della società, pari a 9,5 miliardi di dollari. A supportare il board Disney ci sono anche il creatore di Star Wars George Lucas e l'ex presidente di Marvel Entertainment Ike Perlmutter.

Nelson Peltz non aveva criticato solamente Bob Iger e le strategie Disney, ma anche il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige attraverso queste parole: “Non direi di farlo fuori, ma metto in dubbio i suoi risultati e le sue decisioni. La gente va a guardare un film per divertirsi. Non vanno per ricevere un messaggio. Perché devo avere una Marvel composta solo da donne? Non che io abbia qualcosa contro le donne, ma perché deve essere per forza così? Perché non posso avere una Marvel che sia di tutti, uomini e donne? Perché ho bisogno di un cast tutto nero?”

