Disney+, i classici di Roberto Benigni e Massimo Troisi arrivano nel catalogo italiano!

Oltre a confermare l'atteso debutto del live-action di Mulan a pagamento, il sito ufficiale di Disney+ ha annunciato tutti i nuovi titoli che popoleranno il catalogo italiano durante il mese di settembre 2020. Con grande sorpresa, arriveranno anche alcuni dei classici più amati di Roberto Benigni e Massimo Troisi.

Si tratta di Il Postino, La vita è bella, Pinocchio (2002) e Non ci resta che piangere, i quali saranno disponibili a partire dal prossimo 18 settembre.

Diretto da Michael Radford e sceneggiato dallo stesso Troisi, Il Postino ha firmato l'ultima leggendaria interpretazione dell'attore napoletano, scomparso durante il sono il 4 giugno del 1994 solo poche ore dopo la fine delle riprese.

La vita è bella è stato premiato con ben 3 Premi Oscar: miglior film straniero, miglior attore protagonista (Benigni) e migliore colonna sonora (Nicola Piovani). Avendo consacrato Benigni nel panorama internazionale si tratta di una delle pellicola italiane più apprezzate e popolari nel mondo, mentre non si può dire lo stesso di Pinocchio, forse il più grande flop della carriera dell'attore.

Scritto, diretto e interpretato da Benigni e Troisi, Non ci resta che piangere è stato un grande successo della stagione 84-85 e, nonostante le reazioni miste della critica, col tempo si è affermato come un vero e proprio cult del cinema italiano. Sul sito non viene specificato se si tratterà della versione cinematografica o quella televisiva.

Sempre durante settembre, faranno il loro esordio nel catalogo italiano anche Frozen II - Il segreto di Arendelle, Il richiamo della foresta con Harrison Ford e L'unico e insuperabile Ivan.