Disney chiuderà la divisione cinematografica Fox 2000

Dopo la finalizzazione dell'acquisizione della Fox da parte della Walt Disney Pictures, era chiaro che, almeno all'interno dell'azienda, ci sarebbero stati dei piccoli cambiamenti.

Anche se Bob Iger si era definito predisposto a tenere aperte alcune divisioni della Twentieth Century Fox come l'acclamata Fox Searchlight, come svela il sito Comingsoon.net, la Disney chiuderà comunque una divisione cinematografica dello studio piuttosto amata dagli appassionati: la Fox 2000.

La decisione segue la volontà, da parte della Disney, di capire quale delle vecchie divisioni e aziende della Fox la Casa di Topolino ha intenzione di portare avanti, il che potrebbe risultare in ben 4000 licenziamenti all'interno della major.

La prima decisione della Disney, dunque, è quella di chiudere la divisione nota come Fox 2000, gestita fino ad oggi da Elizabeth Gabler. La Fox 2000 cesserà di esistere dopo la release dell'imminente The Woman in the Window di Joe Wright, atteso nelle sale cinematografiche per questo ottobre. Altri progetti che erano stati sviluppati dalla divisione nell'arco di questo tempo, come afferma il sito, potrebbero non vedere mai la luce del sole.

Fox 2000 ha prodotto molti film molto amati ma con un budget molto ridotto all'osso. Tra le pellicole più popolari della divisione ricordiamo Il diavolo veste Prada, Io & Marley, Walk the Line e Colpa delle Stelle; da ricordare anche la release de Il Diritto di Contare, che ha incassato 235 milioni di dollari ed è stato nominato per tre premi Oscar. Non resta che capire, ora, se la Disney continuerà a sviluppare film di questo genere andando avanti affidando il tutto ad altre divisioni cinematografiche o meno.