Disney chiude Blue Sky, lo studio dietro a L'era glaciale e Rio

Stando a un report dell'affidabile Deadline, Walt Disney avrebbe deciso di chiudere i battenti a Blue Sky Studios, la casa d'animazione dietro al successo dei quattro film de L'era glaciale e anche di Rio, citando come motivazione "le attuali realtà economiche" riferita alla Pandemia di Coronavirus.

In precedenza, Blue Sky Studios operava sotto il dipartimento d'animazione della 20th Century Fox, che è però stata inglobata da Disney dopo la fusione di due anni fa. La Casa di Topolino, oltre agli X-Men, a Deadpool e Avatar, ha dunque acquisito anche le IP di Blu Sky, compresi i vecchi film de L'era glaciale, Rio e il recente Spie sotto copertura.



Come riporta però sempre Deadline, ci sarebbero dei progetti per uno show de L'era glaciale su Disney+. Blue Sky era anche al lavoro su di un nuovo film d'animazione intitolato Nimona, che però verrà anche questo cancellato dopo 10 mesi di produzione.



È un triste notizia per tutti coloro sono cresciuti seguendo le avventure di Manny, Sid, Diego e del piccolo Scrat, la cui ossessione per le ghiande rimarrà comunque impressa nella storia del cinema d'animazione e nel cuore di tutti gli appassionanti e fa.



Fateci sapere cosa ne pensate commentando nell'apposita sezione in calce alla notizia.