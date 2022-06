Disney: il CEO Bob Chapek rinnova il suo contratto

Il CEO della Disney Bob Chapek ha prolungato il suo contratto a lungo termine, dopo la decisone del consiglio che ha votato all'unanimità per estendere il suo attuale accordo in scadenza nel 2023 per altri tre anni.

"La Disney ha subito un duro colpo a causa della pandemia, ma con Bob al timone, le nostre attività, dai parchi allo streaming, non solo hanno resistito alla tempesta, ma sono emerse in una posizione di forza", ha affermato Susan Arnold, presidente del consiglio di amministrazione. “In questo momento importante di crescita e trasformazione, il Consiglio si impegna a mantenere la Disney sulla strada di successo che sta intraprendendo oggi e la leadership di Bob è la chiave per raggiungere questo obiettivo. Bob è il leader giusto al momento giusto per The Walt Disney Company e il consiglio ha piena fiducia in lui e nel suo gruppo dirigente", ha affermato il consiglio.

"Dirigere questa grande azienda è l'onore di una vita e sono grato al consiglio di amministrazione per il loro supporto", ha detto Chapek. "Ho iniziato in Disney quasi 30 anni fa e oggi ho il privilegio di guidare uno dei più grandi , le aziende più dinamiche, che portano gioia a milioni di persone in tutto il mondo. Sono entusiasta di lavorare al fianco degli incredibili narratori, dipendenti e membri del cast che creano magie ogni giorno".

Chapek, 63 anni, è stato nominato CEO nel febbraio del 2020, proprio quando il Covid ha bloccato l'economia globale. Ha preso le redini da Bob Iger in quella che è stata una transizione difficile poiché l'ex capo è rimasto a supervisionare le attività creative della Disney prima di uscire.

Prima di diventare CEO, Chapek è stato a capo di Disney Parks, Experiences and Products ed è stato presidente di Disney Parks and Resorts. Ha anche gestito Disney Consumer Products ed è stato presidente della distribuzione per The Walt Disney Studios e presidente dei Walt Disney Studios Home Entertainment.

Intanto, Disney+ continua a crescere, raggiungendo gli 8 milioni di nuovi abbonati. Inoltre, vi ricordiamo che poche settimane fa il Disney+ Day è stato rinnovato per il secondo anno.