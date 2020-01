Disney+ ha censurato la sigaretta di Pippo in Saludos Amigos

Già da mesi prima del lancio di Disney+ era noto a tutti che la Disney avrebbe apportato modifiche ad alcuni dei contenuti presenti sulla piattaforma streaming, a causa di alcune scene controverse di vecchi film, non più adatte alla sensibilità contemporanea. La censura non è stata poi drammatica come si temeva, ma c'è comunque stata.

Lo si nota per esempio in un film del 1942, Saludos Amigos, in cui è stata eliminata una scena in cui Pippo aveva tra le mani una sigaretta. Si tratta di un cortometraggio della durata di 41 minuti, che combina sequenze documentaristiche live action con scene d'animazione e presenta quattro segmenti distinti, in ognuno dei quali compaiono personaggi Disney che esplorano una diversa zona del Sudamerica.

In uno degli episodi, intitolato El Gaucho Goof, Pippo è rappresentato come un cowboy americano che finisce nelle Pampas argentine, e nella versione originale, a un certo punto, fuma una sigaretta. La scena, però, non è visibile su Disney+.

Il problema è che, dopo il disclaimer sulle "rappresentazioni culturali obsolete" all'inizio del film, una scritta indica che il cortometraggio viene presentato così come creato originariamente. Ma purtroppo non è vero. Questo mette in discussione la precisione delle indicazioni di Disney+ in termini di presentazione dei contenuti, non soltanto per quanto riguarda il caso di Saludos Amigos.

È interessante inoltre notare un'incoerenza anche nel censurare le scene che hanno per protagonista il tabacco. Nello stesso film, nell'ultimo segmento intitolato Aquarela do Brasil, c'è un pappagallo brasiliano chiamato Josè Carioca che fuma tranquillamente un sigaro. Perché allora Josè può fumare e Pippo no?

