Disney celebra i 100 anni di Walt Disney Company con una nuova collezione esclusiva

Per celebrare il 100° anniversario di The Walt Disney Company nel 2023 e il viaggio che i fan e Disney hanno fatto insieme, shopDisney lancia alcune nuove collezioni di prodotti in edizione limitata, pensati per le generazioni appassionati di tutto il mondo che portano Disney nei propri cuori.

La Disney100 Celebration Collection è la collezione che inaugura la serie e include abbigliamento, accessori, regali e decorazioni pensati per tutti i fan, tra cui:

La Borsa a spalla Topolino e i suoi amici e la commemorativa Bottiglia per l’acqua Topolino e i suoi amici, perfette per chi vuole mostrare il proprio amore per Disney anche in viaggio

La morbida Coperta Topolino e i suoi amici, con Pippo e Paperino in uno splendido look retrò

La Cornice Fotografica celebrativa per esporre le foto Disney preferite

La Palla di neve Castello della Bella Addormentata

La collezione è ora disponibile su shopDisney (trovate il link cliccando sulla fonte in calce all'articolo), ma ovviamente le celebrazioni di Disney100 continueranno per tutto il 2023 e proseguono anche con la Disney100 Oswald Collection, che ha invece come protagonista una delle prime creazioni di Walt Disney, Oswald il Coniglio Fortunato. Inoltre, la linea Disney100 The Eras Collection è dedicata ai primi decenni degli Studio e dei Parchi, mentre la Disney100 Decades Collection (che debutterà all’inizio del 2023) celebrerà diversi classici della storia della Company, tra cui Steamboat Willie (dagli anni ‘20), Biancaneve e i Sette Nani (dagli anni ‘30), Pinocchio (dagli anni ‘40) e tanti altri.

Per un viaggio nella storia della Disney, scoprite tutti i 62 Classici Disney, compreso il prossimo Wish, che avrà l'onore di debuttare nel 2023 in occasione del centenario della compagnia.