Disney cancella The Bikeriders? Che fine farà il film di Austin Butler e Tom Hardy

Con una mossa che ha del clamoroso, e che segue la cancellazione di Coyote vs Acme voluta da Warner Bros, in queste ore la Disney ha cancellato l'uscita di The Bikeriders, attesissimo nuovo film dell'acclamato regista Jeff Nichols con protagonisti Tom Hardy, Austin Butler e Jodie Comer.

I segnali nelle scorse settimane non erano stati dei più positivi, dato che la Disney aveva improvvisamente rimosso The Bikeriders dal proprio calendario uscite, specialmente in vista della corsa agli Oscar 2024, nella quale il film - anche grazie al suo cast di prim'ordine - avrebbe potuto dire la sua. Tuttavia, secondo un nuovo rapporto di Jeff Sneider, la Disney non distribuirà più The Bikeriders, con la New Regency, casa di produzione che ha finanziato la realizzazione del film, che sta attualmente cercando un nuovo distributore: stando alle voci di corridoio, la società è "aperta a tutte le possibilità" pur di far uscire il film, incluso un lancio in esclusiva su qualche piattaforma streaming.

Ci sono diversi fattori che potrebbero aver contribuito a questa decisione su The Bikeriders, incluso il lungo protrarsi dello sciopero del sindacato degli attori SAG-AFTRA, che ha impedito al cast di promuovere il film per diversi mesi. Da segnalare che The Bikeriders è già stato presentato in anteprima mondiale al Telluride Film Festival, oltre ad essere stato proiettato per i membri dell'Academy, ma chiaramente una mancata distribuzione entro la fine dell'anno gli impedirebbe di partecipare ai prossimi Oscar.

Il film, lo ricordiamo, è basato sull'omonimo libro fotografico di Danny Lyon. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di The Bikeriders.