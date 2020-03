Disney+ cambia una scena di Lilo & Stitch, ma i fan insorgono

Disney non è nuova all'apportare censure alle sue stesse opere: la casa di Topolino è sempre stata molto attenta a non indispettire quelle famiglie che ancora oggi ne rappresentano la più grossa fetta di pubblico, ma spesso nel fare ciò rischia di scontentare buona parte del resto degli spettatori, come accaduto in questi giorni con Lilo & Stitch.

Il film sull'amicizia tra la ragazzina hawaiana e l'adorabile alieno blu è ovviamente presente nello sterminato catalogo di Classici presente su Disney+, ma non sono stati pochi i fan a storcere il naso davanti a una modifica effettuata su una scena del film.

Non si tratta di nulla che vada ad influire sulla trama in realtà, ma si sa, i fan sono soliti tenerci parecchio ai dettagli: vedere la lavastoviglie in cui Lilo si rifugia per sfuggire all'ira della sorella trasformarsi magicamente in un mobile chiuso dal cartone di una pizza ha dunque suscitato l'ira di molti, com'è possibile leggere nei vari post apparsi su Twitter in questi giorni.

La cosa, in realtà, sembrerebbe avere una motivazione abbastanza condivisibile: Lilo & Stitch è ovviamente un film rivolto ad un pubblico di bambini, e se a qualcuno di questi fosse venuta malauguratamente l'idea di nascondersi in una lavastoviglie sarebbero stati grossi guai per Disney. Meglio dunque evitare il problema alla base, per quanto ovviamente a nessuno piaccia vedere scene di uno dei propri film preferiti modificate anni dopo l'uscita senza alcun preavviso.

Gli utenti della piattaforma, intanto, hanno recentemente elencato film e serie che vorrebbero vedere su Disney+; argomento di discussione in questi giorni è anche l'arrivo di Meghan Markle su Disney+ con il documentario Elephants.