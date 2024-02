Disney: il calendario uscite aggiornato con The Fantastic 4 e Thunderbolts

Se siete in possesso di una connessione ad internet e di un qualsiasi dispositivo per navigare in rete vi sarete sicuramente accorti che in queste ore i Marvel Studios hanno annunciato cast e data d'uscita di The Fantastic 4, l'attesissimo reboot del MCU della Prima Famiglia.

Nel farlo, la Disney ha apportato alcune modifiche al proprio calendario uscite 2024/2031, che aggiorniamo di seguito con le nuove date di The Fantastic 4 e Thunderbolts, altro titolo Marvel Studios che invece è stato anticipato da luglio 2025 a maggio 2025. Ne approfittiamo anche per aggiornare la lista uscite con il titolo ufficiale di Deadpool 3, ora noto come Deadpool & Wolverine.

Ecco il nuovo calendario uscite Disney:

2024

5 aprile: The First Omen

10 maggio: Il regno del pianeta delle scimmie

31 maggio: Young woman and the sea

14 giugno: Inside Out 2

26 luglio: film Deadpool & Wolverine

16 agosto: Alien Romulus

6 settembre: film Disney senza titolo

8 novembre: The Amateur

27 novembre: Oceania 2

20 dicembre: Mufasa: Il re leone

2025

14 febbraio: Captain America: Brave New World

7 marzo: film Disney senza titolo

21 marzo: Biancaneve remake live-action

2 maggio: Thunderbolts

23 maggio: film Disney senza titolo

13 giugno: Elio

27 giugno: Oceania remake live-action

25 luglio: The Fantastic 4

8 agosto: film Disney senza titolo

7 novembre: Blade

26 novembre: Zootopia 2

19 dicembre: Avatar 3

2026

16 gennaio: film Disney senza titolo

13 febbraio: film Marvel senza titolo

6 marzo: film Pixar senza titolo

27 marzo: film Disney senza titolo

17 aprile: film Disney senza titolo

1 maggio: Avengers: The Kang Dynasty

22 maggio: The Mandalorian & Grogu

19 giugno: film Pixar senza titolo

10 luglio: film Disney senza titolo

24 luglio: film Marvel senza titolo

14 agosto: film Disney senza titolo

18 settembre: film Disney senza titolo

6 novembre: film Marvel senza titolo

25 novembre: Classico Disney senza titolo

18 dicembre: film Star Wars senza titolo

2027

7 maggio: Avengers: Secret Wars

17 dicembre: film Star Wars senza titolo

2028/2029/2030/2031

21 dicembre (2029): Avatar 4

19 dicembre (2031): Avatar 5

Da notare che, con questo nuovo calendario, The Fantastic 4 e Superman: Legacy usciranno entrambi a luglio 2025: quale dei due attendete di più?