Disney, nuovo calendario: come cambia la lista dei film in uscita?

Nel corso della decima edizione di Ciné - Giornate di Cinema a Riccione, Disney Italia ha presentato al pubblico tutte le novità in arrivo nelle sale italiane nei prossimi mesi, dal film d'avventura Jungle Cruise con Dwayne Johnson e Emily Blunt agli attesi nuovi capitoli del Marvel Cinematic Universe.

Tra le pellicole più attese segnaliamo anche The Last Duel di Ridley Scott, il nuovo gioiello di animazione Encanto con le musiche di Lin-Manuel Miranda, il remake di West Side Story diretto da Steven Spielberg e The King's Man - Le Origini, prequel della saga diretta da Matthew Vaughn. Sul fronte Marvel troviamo invece i debutti di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci anelli ed Eternals, quest'ultimo diretto dalla regista premio Oscar Chloe Zhao.

Di seguito vi riportiamo il calendario completo:

JUNGLE CRUISE al cinema il 28 luglio e in Premier Access su Disney+ il 30 luglio.

al cinema il 28 luglio e in Premier Access su Disney+ il 30 luglio. FREE GUY - EROE PER GIOCO al cinema l'11 agosto

al cinema l'11 agosto SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI al cinema il 1° settembre

al cinema il 1° settembre THE NIGHT HOUSE - LA CASA OSCURA al cinema il 16 settembre

al cinema il 16 settembre THE LAST DUEL al cinema il 14 ottobre

al cinema il 14 ottobre RON - UN AMICO FUORI PROGRAMMA al cinema il 21 ottobre

al cinema il 21 ottobre ANTLERS al cinema il 28 ottobre

al cinema il 28 ottobre ETERNALS al cinema il 3 novembre

al cinema il 3 novembre THE FRENCH DISPATCH al cinema l'11 novembre

al cinema l'11 novembre ENCANTO al cinema il 25 novembre

al cinema il 25 novembre WEST SIDE STORY al cinema il 16 dicembre

al cinema il 16 dicembre THE KING'S MAN - LE ORIGINI al cinema il 29 dicembre

La line-up Disney/20th Century Studios del 2022 include invece Assassinio sul Nilo di Kennet Branagh, i film d'animazione Pixar Red e Lightyear, le pellicole Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever e The Marvels; oltre che il quinto capitolo di Indiana Jones e il sequel di Avatar.