Disney, è boom dopo il ritorno di Bob Iger: la borsa segna +8%!

Il ritorno di Bob Iger come CEO di Disney ha causato un vero e proprio terremoto nella House of Mouse: il colpo di scena sembra aver riscosso generalmente reazioni piuttosto positive non solo da parte dei fan, ma anche da parte del mercato, che ha visto le azioni della compagnia subire una brusca quanto gradita impennata in queste ore.

Dopo l'annuncio del ritorno di Iger, le azioni di Disney hanno infatti registrato un +8%, dovuto evidentemente al rientro in gioco dell'uomo che ha ricoperto un ruolo indiscutibilmente fondamentale nella crescita dell'azienda: "Applaudiamo il consiglio amministrativo di Disney per aver avuto il coraggio di prendere questa decisione" sono state le parole dell'analista Michael Nathanson.

Lo stesso Nathanson ha poi proseguito: "Non abbiamo mai nascosto il nostro affetto per mr. Iger e il lavoro da lui svolto nel trasformare Disney nella potenza mondiale che è oggi", confermando l'enorme credito di cui Iger gode ancora oggi dopo aver svolto un lavoro oggettivamente impressionante nel corso dello scorso ventennio.

Ad Iger si deve in effetti la rinascita di Disney dopo un periodo di crisi vissuto agli albori del millennio, con la compagnia che è tornata a sfornare successi su successi, riuscendo anche a concludere alcune delle acquisizioni più clamorose della storia del cinema, da Lucasfilm a Marvel, passando per Fox. Vedremo, a questo punto, cosa porterà questo secondo round di Bob Iger.