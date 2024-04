Disney, Bob Iger ha vinto? Ci sarebbero i voti per battere Nelson Peltz

La votazione sul destino Disney avrebbe già un vincitore: una linea di stabilità (e persino il sostegno del padre di Star Wars, George Lucas) consegna la vittoria a Bob Iger dopo un'aspra battaglia legale al consiglio di amministrazione.

Secondo quanto riportato da Reuters, infatti, la società ha abbastanza voti per gli azionisti per annullare sia la sfida dell'investitore miliardario Nelson Peltz sia di Blackwells Capital: è tempo di cercare consolazione? Non è ancora detta l'ultima parola: alcuni azionisti potrebbero cambiare il proprio voto tuttavia la fuga di notizie sarebbe la conferma che Disney si sente forte nell'anticipare il vantaggio di Bob Iger. I risultati ufficiali arriveranno più tardi ma durante la battaglia, l'azienda ha catturato a sé grande attenzione facendo di fatto lievitare i prezzi delle azioni poiché diversi gruppi di investimento hanno mostrato il loro sostegno o messo in dubbio cosa sta succedendo alla Disney.

Bob Iger ha guidato Disney durante il salto nel vuoto rappresentato dallo streaming, rafforzando inoltre i franchising televisivi e cinematografici. Mentre gli investitori sostengono il lavoro dell'amministratore delegato, donandogli fiducia attraverso il voto, Blackwells Capital e Peltz accusano Iger di aver indebolito l'azienda, portandogli via tutta la magia a cui associamo la Disney.

Nell'attesa di scoprire quale sarà il futuro di Bob Iger, potete dare un'occhiata ai 9 blockbuster Disney in arrivo nel 2025.

