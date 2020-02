Disney, Bob Iger spiega i motivi del suo passo indietro in un comunicato

La notizia del passo indietro di Bob Iger da Presidente della Walt Disney Company in favore di Bob Chapek ha fatto rapidamente il giro del mondo, ma ci ha pensato lo stesso Iger a comunicare le circostanze dietro la sua decisione ai giornalisti con un comunicato ufficiale.

Dopo aver inizialmente comunicato che "con il successo del lancio della piattaforma streaming Disney e dell'integrazione della Twenty-First Century Fox, credo questo sia un momento ottimale per la transizione verso un nuovo CEO", Iger ha spiegato come "la mia decisione non è stata accelerata da nessuna ragione particolare, eccetto che ci serviva questo cambiamento proprio adesso. Siamo stati coinvolti in un processo di transizione davvero molto serio e abbiamo identificato in Bob Chapek la persona giusta per il continuo già molto tempo fa e con tutte le cose che sono successe e che hanno trovato una loro dimensione, sembrava proprio il momento migliore. Questo gli darà anche l'opportunità di lavorare con me nei prossimi mesi per avere una transizione il più naturale possibile, così che quando me ne andrò lui avrà familiarità con tutti gli elementi della compagnia e non con quelli con cui ha già lavorato e che conosce, ma quelli che da adesso comincerà a gestire nel suo nuovo ruolo".

Questo sembra essere proprio il periodo migliore per Iger per lasciare le redini a qualcun altro, quando la Disney è giunta al suo apice; secondo una stima di Associated Press infatti la compagnia nel 2019 si è accaparrata il 38% del mercato globale dei film e ha incassato circa 13 miliardi di dollari grazie ai suoi numerosi franchise; Iger, come ciliegina sulla sua torta, ha anche pubblicato di recente un'autobiografia intitolata The Ride of a Lifetime.

Sul nuovo CEO di Disney, Iger non ha speso che parole di incoraggiamento e buona fortuna: "Ripongo la massima fiducia in Bob, e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lui per i prossimi 22 mesi, durante i quali si assumerà le responsabilità di questo nuovo ruolo e si immergerà ancora più a capofitto nei vari aspetti e nelle più diverse operazioni della compagnia, mentre io continuerò a focalizzarmi sul lato creativo".

Ricordiamo che sotto il controllo di Iger, la Disney ha acquisito property quali Marvel, Lucasfilm e per ultima la 20th Century Fox, e ha progettato e lanciato con successo Disney+ provvedendo a proiettare la compagnia nel mondo dello streaming assicurandole un futuro roseo e a lungo termine.