Disney, Bob Iger saluta con una lunga lettera: 'orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato'

Sta finendo un’era in casa Disney, l'ex CEO e attuale presidente del consiglio di amministrazione di The Walt Disney Company Bob Iger si dimetterà dal suo ruolo alla fine di questo mese e sarà sostituito da Susan Arnold, che è stata membro del consiglio di amministrazione della Disney per 14 anni.

Con i cambiamenti introdotti dal nuovo CEO, Bob Chapek, che ha preso il posto di Iger nel febbraio del 2020, molti si chiedono come potrebbe essere il futuro della Disney. Ma prima di pensarci, Iger ha voluto salutare la Disney con una lunga lettera dopo aver guidato l'azienda per tanto tempo e aver affrontato anche la diatriba Scarlett Johansson/Disney recentemente.



"È impossibile per me esprimere appieno i miei sentimenti ma vorrei lasciarvi con alcuni pensieri, alcuni ricordi e, soprattutto, la mia più profonda gratitudine. Sono enormemente orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato e trasformare la Disney in una delle aziende più ammirate al mondo è in cima alla mia lista", ha detto Iger. Ha continuato, descrivendo in dettaglio i suoi sforzi nella creazione di media più inclusivi all'interno dell'azienda, affermando che la Disney ha "anche cercato di raccontare storie che riflettano la ricca diversità del nostro mondo, coltivando una moltitudine di prospettive, sia davanti che dietro la telecamera. Sono certo che il nostro lavoro continuato in questo settore rimarrà una priorità assoluta".



Iger prosegue poi augurando buona fortuna al suo successore nell'assumere il ruolo di CEO, sottolineando la rarità dell'opportunità di guidare una delle aziende più potenti del mondo affermando che "solo sette di noi hanno avuto l'onore di essere il CEO di The Walt Disney Company, una distinzione che sono sempre stato orgoglioso di avere e una responsabilità che ho avuto l'onore di accettare e portare a termine".



La sua lettera termina ringraziando la sua famiglia e con la commovente citazione: "'Il passato è una lanterna sulla poppa di una barca, che fa luce sulle acque che abbiamo navigato tutti insieme.' Vi ringrazio tutti e vi auguro acque serene avanti!".



Susan Arnold prender il suo posto al timone della Disney e il futuro sarà tutto da scrivere. Quel che è certo è che Disney ha ampliato il budget per film e serie tv nel 2022 e grandi progetti sono all'orizzonte, voi che cosa vi aspettate? Fatecelo sapere nei commenti!