Disney, Bob Iger rivela: 'Non comprammo Twitter perché sarebbe stato irresponsabile'

Lo scorso Dicembre Bob Iger ha salutato la Disney, e si è dimesso dalla posizione di CEO. Iger negli anni ha supervisionato le acquisizioni della sua società, ed è stato responsabile dell'ingresso di Marvel e Lucasfilm. Tuttavia ha recentemente parlato di un altro colosso che però ha deciso di farsi scappare: Twitter.

"Ci occupiamo di creare divertimento alla Disney, di fare solo del bene, anche se oggi ci sono persone che criticano la Disney per il contrario, cosa sbagliata" ha spiegato Iger in relazione alla questione Twitter nel corso della Vox Code Conference. "E questo era semplicemente qualcosa che non eravamo pronti ad affrontare e non ero pronto ad assumere la carica di CEO di un'azienda [di questo tipo] e ho pensato che sarebbe stato irresponsabile".

Una valutazione che ha decisamente senso la sua, anche se bisogna ricordare che la Disney non solo produce intrattenimento, ma lo distribuisce anche, e avere dalla propria parte un colosso come Twitter avrebbe aiutato in termini di marketing. "Sinceramente, sarebbe stata una soluzione fenomenale se si parla di distribuzione, poi siamo arrivati ad aver venduto l'intero concetto al consiglio di amministrazione della Disney e al consiglio di Twitter, ed eravamo davvero pronti per eseguire la trattativa che era quasi finita. È interessante notare che io sono andato a casa, ho pensato nel weekend e ho riflettuto che non stavo guardando [alla questione] con l'attenzione che avrebbe meritato. Sì, era un'ottima soluzione dal punto di vista della distribuzione. Ma si sarebbe presentata con così tante altre sfide e complessità che come manager di un grande marchio globale non ero preparato ad affrontare.".

E voi, state seguendo le novità del Disney Plus Day in corso al momento?