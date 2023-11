Disney, Bob Iger risponde al fiasco del 2023: Meno quantità, più qualità

Come vi abbiamo spiegato questa settimana, il 2023 sarà l'anno peggiore della Disney dal 2014 con zero film arrivati al miliardo di dollari d'incasso al botteghino globale, e ora il ceo dell'azienda Bob Iger ha risposto a questo clamoroso contraccolpo, arrivato per giunta nell'anno del centenario.

Durante un intervento nel corso di un panel moderato da David Muir di ABC News, Bob Iger ha confermato che il focus della Disney sarà quello di privilegiare la qualità alla quantità, producendo meno film nel corso dell'anno solare ma dedicando ad ognuno di loro maggiore attenzione al dettaglio: "Dico sempre che la caratteristica fondamentale di un leader dev'essere l’ottimismo, perché nessuno vuole essere guidato da un pessimista, e personalmente sono straordinariamente ottimista per il futuro della Disney. Allo stesso tempo, però, credo anche che un ottimismo senza basi fondate non faccia bene a nessuno: alla Disney abbiamo ottime basi per il nostro ottimismo, anche solo per il fatto che siamo la Disney. E la Disney, come sapete, non è solo un marchio a sé stante, ma anche una gigantesca società ombrello che ospita molte risorse e molti altri grandi marchi. Quindi il motivo numero uno per essere ottimisti è questo."

Bob Iger è tornato a capo dell'azienda circa un anno fa, prendendo il posto del suo successore Bob Chapek come CEO appena 30 mesi dopo essersi dimesso dal ruolo nel 2020. "Sapevo che, tornando, avrei trovato ad aspettarmi una miriade di sfide che avrei dovuto affrontare", ha aggiunto Iger. "Non dirò che è stato facile, ma non ho mai rimpianto la decisione di tornare a capo dell'azienda."

