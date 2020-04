Disney, Bob Iger riprende in mano la compagnia per gestire l'emergenza Coronavirus

Due mesi dopo aver passato il testimone a Bob Chapek, l'ex CEO e attuale presidente del consiglio di amministrazione della Disney Bob Iger ha ripreso il controllo della compagnia per gestire le conseguenze dell'emergenza Coronavirus, che ha già cambiato i piani a breve e lungo termine di tutta Hollywood (e non solo).

"Una crisi di questa portata, e l'impatto che sta avendo sulla Disney, mi porta necessariamente ad aiutare in modo attivo Bob [Chapek] a sostenere la compagnia, soprattutto perché l'ho gestita per 15 anni" ha spiegato Iger in una mail inviata al New York Times.

Nelle settimane successive al suo ritiro dal ruolo di CEO, con l'evolversi dell'emergenza sanitaria, la Casa di Topolino ha dovuto affrontare la chiusura improvvisa di tutti i parchi a tema a tempo indefinito - una perdita stimata di circa 350 mila dollari al giorno - e il blocco totale della lavorazione dei propri film e serie TV, da Shang-Chi a The Falcon and The Winter Soldier.

Con i cinema destinati a rimanere chiusi per almeno tre mesi, inoltre, l'azienda ha dovuto modificare interamente il proprio calendario delle uscite: oltre agli importanti rinvii di film quali Mulan, Jungle Cruise e Indiana Jones 5, il posticipo di Black Widow a novembre in particolare ha fatto slittare le date di tutti i film Marvel fino al 2022.



Da segnalare anche il cambio di piani per Artemis Fowl, che debutterà direttamente su Disney+. Lo stesso potrebbe inoltre accadere ad altri titoli Disney, secondo quanto rivelato dallo stesso Iger nei giorni scorsi.