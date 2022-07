Disney, Bob Iger si è pentito di aver indicato Bob Chapek come nuovo CEO?

Da un Bob a un altro: sono ormai passati 2 anni da quando l'ex-CEO e presidente esecutivo di Disney Bob Iger indicò come suo successore Bob Chapek, abbastanza da poter quindi tirare le somme e dare un primo giudizio sull'operato del nuovo arrivato. Quali saranno, dunque, le impressioni del vecchio amministratore delegato al riguardo?

Le ultime voci, in verità, parlano di un quadro tutt'altro che roseo da questo punto di vista: pochi giorni dopo la notizia del rinnovo del contratto di Bob Chapek, infatti, alcune indiscrezioni ci rivelano un Bob Iger evidentemente poco soddisfatto dell'operato del suo successore, con la pandemia che avrebbe inciso in maniera decisiva sul deterioramento del rapporto tra i due.

Secondo quanto riportato The Insider, infatti, Iger avrebbe dato mostra di palese insoddisfazione per quanto riguarda le indicazioni fornite da Chapek alla compagnia circa il modo di affrontare l'emergenza causata dalla diffusione del COVID, con l'ex-CEO che, a quel punto, sarebbe arrivato allo scontro con l'intero esecutivo da lui chiamato a raccolta per discutere le decisioni di Chapek.

Una situazione tutt'altro che serena, dunque, in una Disney che rischia anche di perdere i diritti di Topolino da qui a due anni: vedremo, a questo punto, se tra i due Bob tornerà la calma o se il rapporto tra Iger e Chapek continuerà ad essere così burrascoso.