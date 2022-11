Disney, Bob Iger parla dei recenti rumor: 'Non abbiamo necessità di nuove risorse'

Da mesi girano speculazioni riguardo licenziamenti e possibili cessioni che interessano la Walt Disney Company. In un incontro, il reinstallato CEO Bob Iger, ha rassicurato i dipendenti parlando come non si punterà più ad una logica di "acquisto" ma di "qualità" dopo il suo ritorno ai vertici.

Che la Disney stia passando un periodo di crisi è un dato di fatto. Dopo le altissime perdite in borsa e un diffuso problema economico che ha portato alla chiusura dei Disney Store in giro per il mondo, sembra che la casa di Topolino avesse infinito bisogno di sicurezze. Il ritorno di Bob Iger ai vertici Disney riconferma questa necessità di rassicurazioni. Dopo pochissimo tempo dal suo (re)insediamento, il CEO ha parlato con i suoi dipendenti ad un meeting.

Durante l'incontro ci ha tenuto ad affermare quanto l'azienda abbia in mente di cambiare il suo modus operandi soprattutto per quanto riguardo il modo di lavorare con i servizi streaming. L'obiettivo finale sarebbe quello di lavorare sulla qualità e non sulla quantità non puntando più all'aumento degli abbonati ma al migliorare i prodotti. "Come sapete, questo è un momento di enormi cambiamenti e sfide nel nostro settore, e il nostro lavoro si concentrerà anche sulla creazione di una struttura più efficiente ed economica" ha scritto Iger. "Stiamo lavorando insieme alla progettazione di una nuova struttura che rimetta più decisioni nelle mani dei nostri team creativi e razionalizzi i costi, e questo richiederà una riorganizzazione di Disney Media & Entertainment Distribution" ha concluso.

Il ritorno di Bob Iger cambia nuovamente le carte in tavola nella multinazionale. Dopo la smentita della vendita della Disney ad Apple, ci si inizia a fare qualche domanda riguardo le motivazioni che avrebbero portato alle dimissioni del precedente CEO, dopo che, lo stesso Chapek aver rinnovato il contratto a giugno.