Disney, Bob Iger parla del Coronavirus: 'Siamo tutti preoccupati'

A poche ore dal rinvio dell'uscita italiana di Mulan a causa dell'emergenza Coronavirus, il magazine Variety ha intervistato Bob Iger, ex ceo della Walt Disney Pictures.

Rilasciando la sua prima dichiarazione a proposito dell'epidemia, che si è imposta anche su svariati livelli dell'industria cinematografica, Iger ha affermato:

"Siamo tutti sbalorditi e preoccupati nei confronti di tutti coloro che sono stati colpiti da questa crisi globale", ha detto Iger, che ha ricordato come la Walt Disney Co. è sopravvissuta ad altre crisi nel corso dei suoi quasi 100 anni di storia. "Ciò che abbiamo dimostrato ripetutamente è che siamo incredibilmente resistenti. Il nostro futuro è sempre stato brillante e lo rimane ancora oggi per una buona ragione. Ciò che creiamo presso la Walt Disney Company non è mai stato più necessario o più importante."

Da quanto rivelato in queste ore, la compagnia non ha intenzione di posticipare il lancio nord-americano di Mulan, né di quello di Black Widow, atteso negli USA il 1 maggio. La decisione di rinviaree l'uscita dei film infatti varierà da Paese a Paese e potrebbe dipendere anche dalle disposizioni dei singoli governi, eventualmente simili a quello redatto proprio nelle ultime ore dal nostro in merito alla chiusura di tutti i luoghi adatti a manifestazioni pubbliche (come cinema, teatri, palazzetti e stadi).

