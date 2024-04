Disney, Bob Iger confermato: 'Priorità all'intrattenimento, non all'agenda woke'

Bob Iger ha battuto Nelson Peltz impedendogli di inserirsi nel consiglio di amministrazione della Disney, e in queste ore l'amministratore delegato dell'azienda ha parlato del futuro della società con CNBC.

Alla domanda sui recenti contenuti Disney considerati troppo "woke", Iger ha risposto:

"Penso che la questione si sia in un certo senso placata, negli ultimi tempi. Ho parlato di questo argomento già in passato, dicendo che da quando sono rientrato alla guida della compagnia la politica è cambiata: il nostro obiettivo numero uno è intrattenere, e che il termine 'woke' venga usato piuttosto liberamente. Penso che molte persone non capiscano nemmeno cosa significhi, sotto sotto. Per farla breve, comunque, il nostro obiettivo non sarà quello di diffondere un messaggio o un'ideologica con i nostri film e le serie tv, il nostro obiettivo è creare intrattenimento. Se poi l'azienda può avere un impatto positivo sul mondo, e promuovere l'accettazione e la comprensione degli altri, allora ben venga. Ma, in generale, credo che l'obiettivo di un'azienda di intrattenimento debba essere l'intrattenimento".

Curiosamente molti analisti ritengono che le dichiarazioni molto forti di Nelson Peltz contro i film Disney come Black Panther e The Marvels, con protagonisti eroi di colore o donne, gli si siano ritorte contro, soprattutto perché hanno oscurato il resto dei punti da lui espressi sulla propria strategia per rendere la Disney più redditizia.

