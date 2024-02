Disney, Bob Iger conferma il futuro dello studio: 'Più sequel, ma meno Marvel'

Dopo l'annuncio a sorpresa dei numerosi sequel targati Disney, scopriamo qualcosa in più su cosa è stato detto da Bob Iger in occasione della riunione sugli utili dello Studio, che si è tenuta il 7 febbraio.

Il CEO ha ribadito la linea che intende seguire nei prossimi anni, con un deciso cambiamento di rotta in favore di sequel e consolidamento dei franchise. "Direi che ci stiamo concentrando un po' di più su sequel e franchise. Considerando sia il contesto sia quello che serve per spingere le persone ad uscire di casa per vedere un film, penso che appoggiarsi a franchise familiari sia in realtà una cosa intelligente", ha dichiarato Iger.

L'obiettivo sarebbe quello di abbandonare la strategia messa in atto con il lancio di Disney+, che prevedeva una produzione enorme e continua di titoli da lanciare sulla piattaforma streaming. A giovarne in modo particolare sono stati i Marvel Studios (a partire da WandaVision nel 2021 e proseguendo poi con moltissimi altri show, come The Falcon and The Winter Soldier, Hawkeye, Moon Knight e She-Hulk), con un successo tuttavia discontinuo in termini di visualizzazioni. A proposito di questo, Bob Iger ha commentato: "Il nostro zelo in termini di aumento del volume delle produzioni è stato in parte legato alla volontà di accrescere a livello globale il numero di abbonati alla piattaforma streaming e così alcuni dei nostri studios hanno perso un po' di concentrazione. Quindi il primo passo è stato ridurre il volume e la produzione, in particolare nella Marvel".

Oltre ai sequel di Zootropolis, Frozen e Toy Story, la Disney ha in serbo tantissime altre novità. Il criterio, comunque, appare essere uno solo: meno titoli e più storie in grado di mettere d'accordo senza riserve il grande pubblico.