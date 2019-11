La Disney sta bloccando il franchise di Alien inserendolo nella Disney-vault

In un pezzo di qualche settimana fa vi abbiamo segnalato che molti film della 20th Century Fox passati in casa Disney dopo la fusione delle due compagnie stanno lentamente scomparendo dal mercato in base a diverse strategie di distribuzione della Casa di Topolino.

Fra questi titoli anche il franchise di Alien, che potrebbe trovare davvero poco spazio dopo gli incassi non proprio esaltanti di Alien: Covenant.

Con Disney+ in arrivo è chiaro che la compagnia punterà tutte le sue forze per promuovere il servizio di streaming on demand, basti pensare a come i due franchise di punta - Star Wars e Marvel Cinematic Universe - saranno parte integrante del palinsesto della piattaforma. Di annunci riguardanti la saga di Alien finora non c'è stata alcuna traccia, e che i vecchi film del franchise stiano lentamente sprofondando nella Disney Vault potrebbe essere un dato allarmante per i vecchi, rimasti in sospeso dopo il cliffhanger finale di Covenant.

Lo stesso Ridley Scott, attualmente impegnato su più fronti - la serie televisiva Raised by Wolves, The Last Duel con Ben Affleck e Matt Damon e il recentemente annunciato film con Lady Gaga - ha taciuto su eventuali piani per la saga, quindi per adesso i fan non possono far altro che rimanere in attese.

Voi cosa ne pensate? La saga proseguirà tramite la Disney? Discutiamone nei commenti.

