Disney, Black Widow in streaming come Mulan? Le parole di Bob Chapek

In questo periodo di crisi dovuta alla pandemia, gli studios stanno cercando di capire quale strategia sia meglio attuare per distribuire i propri film. Poche ore fa è stata diffusa la notizia che la Disney ha deciso di offrire Mulan in anteprima su Disney+ al prezzo di 29,99 dollari in alcuni Paesi mentre in altri uscirà regolarmente al cinema.

Subito dopo la notizia di questa decisione della Disney, molti fan si sono chiesti se tale strategia verrà applicata anche per altri film dello studio, tra i quali Black Widow.

Secondo quanto dichiarato dal CEO Disney, Bob Chapek, questa scelta potrebbe non essere presa per gli altri film.

"Stiamo guardando a Mulan come una tantum, invece di dire che c'è un nuovo modello di business al quale ci stiamo affacciando" ha dichiarato Chapek.



Black Widow originariamente doveva debuttare lo scorso mese di maggio ma è stato posticipato a novembre a causa della pandemia. Tuttavia nei mesi successivi la discussione sulla possibilità di vedere il film in streaming su Disney+ e non in sala ha monopolizzato il fandom.

C'è chi preferisce vedere il film tempestivamente distribuito e quindi accetterebbe la visione su Disney+ e chi invece preferisce aspettare e godersi la visione in sala.

Nel frattempo Mulan uscirà anche su Disney+ a 29,99 dollari in diversi Paesi tra cui gli Stati Uniti.