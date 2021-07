Disney+, Billie Eilish in arrivo in streaming con il concerto Happier Than Ever

La cantante diciannovenne Billie Eilish, già vincitrice di 7 Grammy, arriverà presto su Disney+. Come? Con un evento speciale dedicato al suo ultimo album: il concerto Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles.

Dal 3 settembre su Disney+ sarà disponibile in anteprima mondiale un'inedita esperienza cinematografica e musicale con protagonista Billie Eilish.

La cantante autrice del brano della colonna sonora del prossimo film di James Bond, No Time To Die, arriverà sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino con una produzione interamente dedicata al suo nuovo album, nella quale vedremo anche la partecipazione di ospiti d'eccezione come FINNEAS, il Los Angeles Children’s Chorus, la Los Angeles Philharmonic, il direttore musicale e artistico Gustavo Dudamel e il chitarrista brasiliano Romero Lubambo.

Diretto dal regista di Sin City e Alita: Angelo della Battaglia Robert Rodriguez e dal premio Oscar Patrick Osborne, Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles alternerà alla narrazione e alle performance musicali anche degli elementi animati, rendendolo un prodotto davvero unico.

“Siamo tutti grandi ammiratori di Billie e Finneas qui a casa nostra. Sono dei talenti così straordinari e di fama mondiale che è un vero onore lavorare con loro in questo film. Il modo in cui la storia narrativa e i pezzi animati si intrecciano attraverso la sua incredibile performance musicale lo rende un evento spettacolare e davvero esclusivo” ha affermato Rodriguez.

“Disney è un’icona e collaborare a qualcosa del genere è un grande onore. È davvero emozionante per me poter presentare il mio album in questo modo e dedicarlo alla città che amo e in cui sono cresciuta. Spero che vi piaccia” ha aggiunto la cantante.