Disney Biancaneve, Rachel Zegler omaggia Halle Bailey: 'Sei una fonte di ispirazione'

Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, oltre a proporre l'incontro tra Barbie e Oppenheimer con Margot Robbie e Cillian Murphy, la celebre rubrica 'Actors on Actors' di Variety ha messo una di fronte all'altra anche Rachel Zegler e Halle Bailey, le protagoniste di Biancaneve e La sirenetta.

La star del remake live-action di Biancaneve ha dichiarato: "Tu, Halle, hai dimostrato a tutti quelli che ti avevano contestato che si sbagliavano alla grande. È stata un’impresa straordinaria e mi ha impressionata moltissimo. Là fuori c'è sempre qualcuno che avrà sempre qualcosa da dire, ma hai dimostrato che sbagliavano a criticarti e lo hai fatto con una grazia eccelsa. Mi hai ispirata per come hai gestito la situazione, tutte le cose negative dette sul tuo conto prima ancora dell'uscita del film, e non ti sei mai lasciata influenzare da quei commenti."

L'attrice di Ariel ha replicato: "Questo è ciò di cui le persone non si rendono conto: come attrici ci vengono concesse opportunità straordinarie e possiamo essere viste su schermi enormi e in tutto il mondo, ma allo stesso tempo gli altri smettono di guardarti come una persona reale ed è sbagliato: siamo persone qualunque, esseri umani veri che provano veri sentimenti e che reagiscono di fronte alle cose. Tutte quelle critiche sono state sicuramente qualcosa che ho dovuto affrontare, ma allo stesso tempo si sono rivelate una lezione preziosa: ho imparato ad ignorare gli haters e tutta la loro negatività. Inoltre, sono un Ariete, quindi sono un segno di fuoco. Le persone dicono: 'Oh, è così dolce, è così carina.’ Ma molte volte, in privato, quando vedo cose online, divento una furia."

La sirenetta è disponibile in streaming su Disney+, il remake di Biancaneve uscirà nel 2025.