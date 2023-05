Disney, un azionista fa causa all'ex CEO Bob Chapek: i dettagli

Bob Chapek non è più a capo della Disney da diverso tempo ormai ma il suo poco glorioso passato da CEO ha lasciato degli strascichi pesanti. Un azionista della major ha infatti deciso di intentare una causa contro l'ex dirigente Disney per il suo operato in seno alla società nel periodo in cui ne è stato il leader.

La causa intentata sostiene che Disney abbia violato le leggi sui titoli per 'dichiarazioni fuorvianti' riguardanti la salute finanziaria di Disney+ e le attività dirette al consumatore di Disney.



Oltre a Chapek - sostituito successivamente con il ritorno di Bob Iger - sono stati chiamati in causa dall'esposto anche Kareem Daniel, ex dirigente, e l'attuale CFO Christine McCarthy.

"Gli imputati, durante il Class Period, hanno rilasciato dichiarazioni false e/o fuorvianti e/o non hanno rivelato che: Disney stava subendo una decelerazione della crescita degli abbonati, perdite e sforamenti di costi; i veri costi sostenuti in relazione a Disney+ erano stati nascosti dai dirigenti Disney facendo debuttare alcuni contenuti destinati a Disney+ inizialmente sui canali di distribuzione legacy di Disney e rendendo gli show disponibili su Disney+ successivamente, per spostare impropriamente i costi fuori dal segmento Disney+" si legge nella causa avanzata in California.



"Disney aveva preso decisioni di distribuzione della piattaforma basate non sulla preferenza del consumatore, sul comportamento del consumatore o sul desiderio di massimizzare la dimensione del pubblico per il contenuto rappresentato, ma sulla base del desiderio di nascondere tutti i costi di costruzione e la libreria dei contenuti di Disney+; Disney non era sulla buona strada per raggiungere nemmeno gli obiettivi di redditività e abbonati globali Disney+ ridotti del 2024. Tali obiettivi non erano realizzabili e tali stime mancavano di fatto di una base ragionevole".



Già a novembre uscì la notizia che Bob Chapek avrebbe provato a mascherare le perdite Disney nel corso del periodo nel quale ha operato da CEO.