La Disney avverte: alcune scene dell'Episodio IX potrebbero causare crisi epilettiche

La stessa associazione suggerisce alle persone fotosensibili un particolare approccio alla pellicola : andare al cinema con un'amico o un famigliare che abbia già visto il film, così che possa avvertirvi prima di determinate scene e che soprattutto possa aiutarvi in caso abbiate una crisi .

L'avviso è stato subito accolto con favore dalla "Epilepsy Foundation", con cui la casa dei sogni ha lavorato durante la produzione del sequel Lucasfilm : per il 3% delle persone che soffrono di epilessia l'esposizione a luci improvvise ed abbaglianti può indurre crisi e una maggiore incidenza è stata riscontrata in adolescenti e bambini .

Mancano poco più di dieci giorni all'uscita nelle sale di Star Wars: L'ascesa di Skywalker e la la casa di Topolino diffonde un importantissimo annuncio per avvertire il pubblico di tutto il mondo: la numerose scene di combattimento con spade laser, a causa della ricchezza di effetti speciali, potrebbero provocare crisi epilettiche.

