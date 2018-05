Disney: Avete sogni gloriosi sugli X-men e i Fantastici 4? Comcast potrebbe distruggerli!

Ci risiamo: le ultime notizie vorrebbero nuovamente Comcast a caccia dei prodotti Fox. L'azienda sarebbe tornata alla carica per cercare di superare la Casa di Topolino nell'acquisizione di alcuni asset di 21st Century Fox, il che potrebbe mettere in pericolo il viaggio degli X-Men e dei Fantastici 4 verso l'MCU.

E quindi, nonostante abbia perso, inizialmente, la sua partita contro Disney, Comcast, secondo quanto riportato da un nuovo rapporto di CNBC, starebbe valutando la possibilità di proporre un'offerta da elargire interamente in contanti, il che potrebbe vanificare l'attuale accordo di Fox con Disney.

Probabilmente lo ricorderete, era dicembre quando venne siglato l'ormai famoso (e definito storico), accordo tra Fox e Disney, per la cifra di 52 miliardi. Al momento tutte le carte, come è normale, sono in revisione ed è anche possibile che, sentendo di questa nuova offerta, alcuni degli azionisti possano pensare che sia meglio, per loro, accettare la proposta Comcast.

Da dire c'è che Fox ha già rifiutato in precedenza la contro offerta di Comcast, che già aveva pensato di superare la Disney dopo la stipula del contratto.

Vedremo come evolverà la situazione e non tarderemo di informarvi sugli sviluppi di questa chiacchierata quanto attesa acquisizione.