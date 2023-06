Disney, da Avatar a Star Wars passando per Marvel: tutte le nuove date d'uscita

In queste ore la Disney ha rivoluzionato il suo calendario uscite, annunciando tantissime nuove date per tantissimi film in arrivo nei prossimi anni, dalla saga di Avatar a quella di Star Wars, passando per il Marvel Cinematic Universe, il franchise di Alien e altro ancora.

Qui sotto vi elenchiamo, in ordine di uscita, i nuovi appuntamenti Disney da segnarvi sul calendario:

Deadpool 3 è stato anticipato dall'8 novembre 2024 al 3 maggio 2024

Alien di Fede Alvarez , data d'uscita 16 agosto 2024

, data d'uscita 16 agosto 2024 Captain America: Brave New World , rinviato dal 3 maggio 2024 al 26 agosto 2024

, rinviato dal 3 maggio 2024 al 26 agosto 2024 Thunderbolts , rinviato al 20 dicembre 2024

, rinviato al 20 dicembre 2024 Blade , rinviato al 14 febbraio 2025

, rinviato al 14 febbraio 2025 Fantastic Four , rinviato al 2 maggio 2025

, rinviato al 2 maggio 2025 Avatar 3 rinviato al 19 dicembre 2025, e di conseguenza ha scatenato il rinvio a valanga di tutti gli altri sequel della saga di James Cameron

Avengers: The Kang Dynasty , rinviato di un anno dal 2 maggio 2025 all'1 maggio 2026

, rinviato di un anno dal 2 maggio 2025 all'1 maggio 2026 Nuovo film Star Wars senza titolo , rinviato dal 19 maggio 2025 al 22 maggio 2026

, rinviato dal 19 maggio 2025 al 22 maggio 2026 Nuovo film Star Wars senza titolo , dicembre 2026

, dicembre 2026 Avengers: Secret Wars , rinviato di conseguenza a The Kang Dynasty, dall'1 maggio 2026 al 7 maggio 2027

, rinviato di conseguenza a The Kang Dynasty, dall'1 maggio 2026 al 7 maggio 2027 Nuovo film Star Wars senza titolo , 17 dicembre 2027

, 17 dicembre 2027 Avatar 4 rinviato al 21 dicembre 2029

rinviato al 21 dicembre 2029 Avatar 5 rinviato al 19 dicembre 2031

