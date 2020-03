Disney si aspetta di perdere 350 mila dollari al giorno a causa del Coronavirus

Stando alle previsioni degli analisti, Disney dovrebbe perdere all'incirca 350 mila dollari al giorno a causa della Pandemia di Coronavirus che sta bloccando il mondo intero, questo all'interno di un'analisi più ampia condivisa dall'Hollywood Reporter dove si stimano intorno ai 20 miliardi le perdite dell'intero sistema hollywoodiano.

Dopo il posticipo dell'uscita nelle sale cinesi, pochi giorni fa la Disney ha annunciato il rinvio di Mulan a data da destinarsi anche nel resto del mondo. Un progetto da circa 200 milioni di dollari, kolossal cino-americano, il cui posticipo farà da solo molto male alla compagnia e che potrebbe presto accostarsi a ulteriori rimandi come quello di Black Widow con Scarlett Johansson, la cui uscita è attualmente fissata per il 29 aprile in Italia.



La Disney ha comunque dovuto interrompere a tempo indeterminato anche la produzione di progetti seriali importanti della piattaforma streaming Diseny+, tra cui le attese The Falcon and the Winter Soldier e Star Wars: The Mandalorian 2. A questo si aggiungono anche le chiusure dei parchi a tema, che registrano giornalmente entrate significative per la compagnia.



I botteghini mondiali hanno intanto registrato una sostanziosa perdita di 7 miliardi di dollari, cifra che dovrebbe aumentare fino a 17 miliardi con il picco pandemico previsto nel mondo tra aprile e maggio, accompagnato dunque da misure globali sempre più stringenti.