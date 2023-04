Disney, Asad Ayaz è il primo primo Chief Brand Officer dell'azienda!

Ci sono tanti cambiamenti in corso nei vertici Disney. Gli annunci si susseguono e non riguardano solamente il comparto creativo ma anche quello economico e gestionale. L'ultimo riguarda la nomina di Asad Ayaz come primo Chief Brand Officer della Walt Disney Company.

L'annuncio è arrivato da parte del CEO della compagnia Bob Iger che ha augurato buona fortuna al nuovo dirigente. La società è attualmente in un periodo di profonda crisi soprattutto dopo il licenziamento di Victoria Alonso dai Marvel Studios dopo ben 17 anni di lunga collaborazione. Ayaz lavora con la Disney da quasi 20 anni, confermandosi uno dei suoi collaboratori più di successo. Nel corso del ventennio si è occupato principalmente del settore marketing.

E' lui dietro i maggiori successi di marketing dello studio, inclusi i franchise di appartenenza della Disney. Continuerà come presidente del marketing dello studio, una posizione che ricopre dal 2018, supervisionando tutti gli aspetti della promozione della maggior parte dei contenuti sia cinematografici che televisivi della casa di produzione. A lui si devono le grandi campagne di celebrazione del centenario dell'azienda e, soprattutto, degli anniversari dei diversi parchi in giro per il mondo.

Nel frattempo la Bob Iger ha parlato della possibile vendita delle quote Hulu, da diverso tempo di proprietà della Disney. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!